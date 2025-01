WTA 500 w Brisbane. Kontuzja Wiktorii Azarenki już na początku meczu z Marie Bouzkovą. Nie poddała jednak spotkania

W czwartek rozstawiona z 10-tką Azarenka walczyła o ćwierćfinał w Brisbane z Marie Bouzkovą. Już na początku drugiego gema, biegnąc do piłki, na twarzy Białorusinki pojawił się mocny grymas bólu. Poprosiła o przerwę medyczną, po gemie, przy stanie 0:2, dostała wsparcie fizjoterapeutyczne. Tyle że sytuacja nie wyglądała dobrze, kontuzja kolana zawsze może mieć poważne następstwa, a Azarenka nie należy do tenisistek, które grają do końca za wszelką cenę. Choćby jak jej rodaczka Aryna Sabalenka.