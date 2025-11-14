O której gra Iga Świątek? Polska - Nowa Zelandia w Billie Jean King Cup [TV, NA ŻYWO]

Mecz Polska - Nowa Zelandia z udziałem Igi Świątek w ramach Billie Jean King Cup zostanie rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można częściowo obejrzeć na kanale Polsatu Sport 1, a od godziny 17:30 już na kanale Polsatu Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Polska - Nowa Zelandia. O której godzinie gra Iga Świątek w Billie Jean King Cup? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim polskie tenisistki zagrają z Nowozelandkami. Liderką Biało-Czerwonych będzie rzecz jasna Iga Świątek. Dla wiceliderki światowego rankingu będzie to pierwszy występ w kadrze od listopada ubiegłego roku. Wówczas w Maladze pomogła osiągnąć naszej drużynie najlepszy wynik w historii - półfinał w Billie Jean King Cup Finals, w którym po decydującym deblu uległy 1:2 Włoszkom.

Poza tym w starciu z Nową Zelandią, w zespole, którego kapitanem niezmiennie jest Dawid Celt, wystąpią: Katarzyna Kawa, debiutująca w kadrze Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Stawką m.in. tego spotkania jest awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.

Harmonogram spotkania Polska - Nowa Zelandia:

15:00 Pierwszy mecz singlowy

17:30 Drugi mecz singlowy

19:00 Debel

Iga Świątek i Katarzyna Kawa walczyły o awans dla Polek do finału BJK Cup Finals 2024 JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Dawid Celt to kapitan reprezentacji Polski, której największą gwiazdą jest Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP