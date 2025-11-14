O której gra Iga Świątek? Polska - Nowa Zelandia w Billie Jean King Cup [TV, NA ŻYWO]
Iga Świątek wraz z reprezentacją Polski zagra przeciwko Nowej Zelandii w ramach rozgrywek Billie Jean King Cup. Dla naszej najlepszej tenisistki będzie to pierwszy występ na polskiej ziemi od lipca 2023 roku. O której gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Polska - Nowa Zelandia? Billie Jean King Cup. Tenis. Transmisja na żywo, stream, program tv. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Polska - Nowa Zelandia z udziałem Igi Świątek w ramach Billie Jean King Cup zostanie rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można częściowo obejrzeć na kanale Polsatu Sport 1, a od godziny 17:30 już na kanale Polsatu Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
W pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim polskie tenisistki zagrają z Nowozelandkami. Liderką Biało-Czerwonych będzie rzecz jasna Iga Świątek. Dla wiceliderki światowego rankingu będzie to pierwszy występ w kadrze od listopada ubiegłego roku. Wówczas w Maladze pomogła osiągnąć naszej drużynie najlepszy wynik w historii - półfinał w Billie Jean King Cup Finals, w którym po decydującym deblu uległy 1:2 Włoszkom.
Poza tym w starciu z Nową Zelandią, w zespole, którego kapitanem niezmiennie jest Dawid Celt, wystąpią: Katarzyna Kawa, debiutująca w kadrze Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Stawką m.in. tego spotkania jest awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.
Harmonogram spotkania Polska - Nowa Zelandia:
- 15:00 Pierwszy mecz singlowy
- 17:30 Drugi mecz singlowy
- 19:00 Debel
