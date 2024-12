Iga Świątek wygrała tę walkę. Ale to nie kończy problemu

Finalnie Polka nie odwołała się od jednej z najniższych kar , bowiem nałożono na nią miesięczne zawieszenie. Bieg kary rozpoczął się 12 września, następnie został uchylony 4 października, a po zakończeniu postępowania przez Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa sankcja znów była w mocy. A zatem wznowiona od 27 listopada, będzie obowiązywała jeszcze tylko przez kilkadziesiąt godzin, do 4 grudnia do północy .