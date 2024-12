Zamieszanie wokół Igi Świątek trwa. Choć zawieszenie Polki zmierza już ku końcowi, nie oznacza to końca kłopotów. Sprawa dopingu została wyjaśniona, ale nie oznacza to, że czasu na dokładne jej przeanalizowanie nie będzie miała jeszcze WADA. Gdyby do tego doszło, Iga Świątek na rozstrzygnięcie mogłaby czekać nawet do wiosny 2025 roku. Wiadomo już, co to oznacza dla Australian Open i innych turniejów z początku roku.