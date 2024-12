Radwański zabrał głos po zawieszeniu Igi Świątek. Postawił sprawę jasno

Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa przyjęła tłumaczenia Świątek i jej teamu, w rezultacie czego na zawodniczkę nałożono symboliczną karę w postaci miesięcznego zawieszenia. Kara ta trwała od 12 września i została uchylona 4 października, natomiast ponieważ zawieszenie zostało nałożone na miesiąc, to od zakończenia postępowania przez ITIA, czyli od 27 listopada znów obowiązuje i będzie obowiązywało do 4 grudnia do północy.