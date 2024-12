Radosna nowina ws. Igi Świątek i spółki. Historyczny awans, wyrównany rekord

Później nastały już emocje czysto sportowe. Na początku rywalizacji z zawodniczkami gospodarzy otrzymaliśmy prawie czterogodzinny pojedynek z udziałem Magdy Linette i Sary Sorribes Tormo. Poznanianka wróciła ze stanu 0:3 w decydującym secie i dała nam niezwykle ważny punkt. Potem do gry weszła Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka Roland Garros przypieczętowała awans do ćwierćfinału, chociaż nie przyszło to zbyt łatwo. Jej rywalka Paula Badosa zdołała doprowadzić do trzeciej partii, mimo że w pewnym momencie niewiele na to wskazywało. W decydującej odsłonie nastał jednak koncert raszynianki.