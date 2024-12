Nie mogła nawet wstać z łóżka. Połknęła tabletkę, zagrała. Świątek nie była tak bezradna

Tyle że Wimbledon wypadał akurat kilka tygodni przed kolejnym startem w Paryżu, tym razem olimpijskim. Iga liczyła na złoto, może nawet więcej niż jedno. Drugą szansą miał być występ w rywalizacji mikstów, wspólnie z Hubertem Hurkaczem . Do niego nie doszło, wrocławianin doznał w Londynie kontuzji, nie zdążył się wyleczyć. Świątek zaś zagrała w Wimbledonie z marszu, bez większych przygotowań. Tak jak dwa lata temu, znów odpuściła rywalizację w Berlinie.

I tak jak wówczas, pożegnała się z marzeniami w trzeciej rundzie . Zaskakująco był jednak sposób, w jaki do tego doszło. Dawno bowiem nie była tak bezradna, jak w drugim i trzecim secie pojedynku z Julią Putincewą .

Zaskakujące kulisy sensacynego zwycięstwa Julii Putincewej z Igą Świątek w Wimbledonie. Kazaszka dzień wcześniej nie mogła ruszyć kolanem

Kazaszka awansowała do trzeciej rundy po zwycięstwach nad Angelique Kerber i Kateriną Siniakovą . Tę drugą pokonała po trzysetowej batalii, ale tego dnia miała jeszcze jeden mecz: w deblu. Wspólnie z Clarą Tauson przegrały z Jeleną Wiesniną i Dianą Sznajder , w trzeciej partii 0:6. - Podczas meczu z Siniakovą wstałam z ławki, zrobiłam krótki sprint i poczułam później ból w kolanie. Grałam dalej, myślałem, że przejdzie - dzieliła się szczegółami w rozmowie z Anną Czakwetadze i Dinarą Safiną w podcaście na Youtubie.

Dwa dni później, w sobotę, miała grać z Igą Świątek , a tymczasem w piątek - nie była w stanie wstać z łóżka. - Coś w kolanie się zablokowało, nie byłam w stanie nim ruszyć. Chciałam się rozciągnąć, bez szans. Napisałam do Matteo (Matteo Donati - trener Putincewej), że pilnie potrzebuję pomocy fizjoterapeutycznej. Pojechaliśmy na korty, miałam szczęście. Trafiłam na Ivę, Niemkę, bardzo dobrą fizjoterapeutkę. Po godzinie płakałam, coś dostałam, miałam iść trenować. Po kilku uderzeniach zdałam sobie sprawę, że nie dam rady. I pierwszy raz w tym roku powiedziałam wtedy: Matteo, dziś nie trenujemy.

Reprezentantka Kazachstanu nie wiedziała wówczas, czy będzie w stanie w ogóle wyjść do starcia ze Świątek, już następnego dnia. - Obudziłam się rano, wszystko mnie bolało. Wzięłam środku przeciwbólowe i poszłam się bawić. W pierwszym secie sprawdzałam, co mnie boli, gdy się ruszam, a co nie.