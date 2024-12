Raszynianka wytłumaczyła, iż zabroniona substancja to efekt fabrycznego zanieczyszczenia partii leku z melatoniną i dlatego skończyło się na tak krótkim zawieszeniu. Niska kara rozwścieczyła część środowiska, w tym między innymi Simonę Halep czy Nicka Kyrgiosa. O ile Rumunka powoli skupia się na swojej grze, o tyle Australijczyk cały czas porusza temat dopingu w tenisie w mediach społecznościowych . Groził zresztą niedawno Jannikowi Sinnerowi .

W temacie Igi Świątek długo milczała natomiast Aryna Sabalenka. Białorusinka nie mogła jednak wiecznie unikać tej drażliwej dla wielu kibiców kwestii. Długo wyczekiwany moment nastąpił po jej przylocie do Australii. Krótkim wywiadem w formie wideo z czołową rakietą globu pochwalił się "news.com.au". " Po prostu myślę, że nigdy nie poznamy prawdy . Ludzie na początku reagowali przesadnie, od razu po tym gdy pojawił się komunikat. Nie chcę zbytnio zagłębiać się w tę sprawę. Wierzę w czysty sport, dlatego nie będę tego komentować w inny sposób" - oznajmiła dyplomatycznie w temacie raszynianki.

Aryna Sabalenka święta spędzi w Australii. Zdradziła szczegóły

Dziennikarka nie ciągnęła 26-latki za język. Wątek zmienił się o sto osiemdziesiąt stopni, ponieważ rozmowa przeszła na tematy świąteczne. "Zdecydowanie musimy zarezerwować jakiś dobry stolik. Mam nadzieję, że w tym mi pomożecie, bo jestem prawie pewna, że jest już za późno na tego typu rzeczy. Pójdziemy zatem na dobrą kolację. Zjem wszystko, a co do życzeń nie mam zielonego pojęcia. Chcę tylko, żeby moi ludzie byli wokół mnie i to tyle" - przekazała z uśmiechem na ustach Aryna Sabalenka.