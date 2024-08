Najpierw Świątek, teraz Gauff. Nowy "koszmar" wielkich faworytek

Coco Gauff do rywalizacji w ostatniej części sezonu przystępowała w mocno przeciętnej formie, a przynajmniej na to wskazywały jej ostatnie występy. Amerykanka ostatnie trzy turnieje kończyła z wielkim rozczarowaniem. Rozpoczęło się od Wimbledonu, gdzie z walką o tytuł pożegnała się już po czwartym meczu. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie było w wykonaniu Gauff lepiej, choć jakimś pocieszeniem mógł być fakt, że Gauff odpadła z finalistką - Donną Vekić.

Trzecia runda to z pewnością nie był szczyt jej oczekiwań. Na igrzyska jechała w roli jednej z faworytek do medalu i chorążych amerykańskiej reprezentacji obok legendarnego LeBrona Jamesa. Wyróżnienie było wielkie, podobnie jak rozczarowanie po turnieju. Na poprawę dyspozycji Gauff liczyła z pewnością na kortach twardych w jej rejonach świata. Początek nie zwiastował jednak nic dobrego. Amerykanka przegrała bowiem już drugi mecz turnieju w Toronto.

Coco Gauff żegna się z Cincinati. Putincewa lepsza

Poprawa musiała przyjść bardzo szybko, bo podczas dwóch następnych turniejów Gauff występowała w roli obrończyni tytułu. Najpierw w imprezie rangi WTA 1000 w Cincinati, a potem także podczas US Open. Na szali leżało więc dokładnie 3000 punktów rankingowych i przede wszystkim możliwość obrony trofeum, co jest niesamowitym sportowym osiągnięciem. To prawie dorobku punktowego, który ma na swoim koncie w rankingu Gauff.