6:3 dla Świątek i bolesny zwrot akcji. Pożegnanie Polki z Wimbledonem, koniec pięknej serii

Świetny początek Świątek, potem wszystko się zmieniło. Znakomita gra Putincewej

Nasza tenisistka świetnie prezentowała się przy własnym podaniu od samego początku meczu. Pewnie wygrywała własne gemy serwisowe, a przełamanie rywalki ciągle wisiało w powietrzu. Wydawało się, że Świątek wywalczy breaka już w drugim gemie, miała ku temu aż cztery okazje. Ostatecznie trzeba było poczekać na to do szóstego gema. Wtedy Iga rozegrała koncertowego gema przy podaniu Putincewej i przełamała przeciwniczkę do zera . Chwilę później było już 5:2.

Na koniec seta Julia zerwała się do walki. Zaczęła lepiej returnować i pojawiły się pierwsze kłopoty raszynianki przy własnym podaniu. Pojawił się pierwszy, drugi, a potem trzeci break point. Za każdym razem Iga potrafiła jednak wyjść z opresji. Później w końcu doczekała się setbola i od razu go wykorzystała. Pierwsza partia zakończyła się zatem rezultatem 6:3 dla 23-latki.

Kazaszka, mimo że przegrała premierowego seta, złapała świetny rytm, który poniósł ją w drugiej partii to znakomitej gry. Była niemal bezbłędna, świetnie rotowała zagraniami. Świątek z kolei zaczęło się przydarzać coraz więcej błędów. W czwartym gemie Putincewa po raz pierwszy w meczu przełamała naszą reprezentantkę. Polka rzuciła się do odrabiania strat, miała trzy break pointy powrotne. Mimo to rywalka przetrwała trudny moment i poszła za ciosem. Do końca seta raszynianka nie zdobyła już ani jednego gema. 6:1 dla 29-latki i czekała nas rozstrzygająca partia.