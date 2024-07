Pogromczyni Świątek uderzyła piłkę, stała się memem. Fani tenisa ją wyśmiali

Julia Putincewa w III rundzie Wimbledonu pogrążyła Igę Świątek. Grała jak w transie, a Polka nie potrafiła nic na to poradzić. W meczu z Ostapenko jej styl wyglądał już zupełnie inaczej, a doświadczona Łotyszka nie dawała szansy na to, by jej rywalka się rozpędziła. Pojawiło się też sporo błędów i widoczne zniechęcenie.