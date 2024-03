Prowokacje nie pomogły rywalce. Dominacja Igi Świątek, Polka w ćwierćfinale

Iga Świątek dotarła do czwartej rundy WTA 1000 w Indian Wells bez straty seta. W meczach z Danielle Collins i Lindą Noskovą przełomowy okazywał się siódmy gem pierwszego seta, kiedy to nasza tenisistka broniła break pointów, a później nie traciła już żadnego gema do końca obu spotkań. Cieszyło zwłaszcza zwycięstwo z Czeszką, bowiem w ten sposób Polka zrewanżowała się rywalce za przegraną podczas tegorocznego Australian Open.

