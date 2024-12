Frustracja w Mińsku, nazwisko Sabalenki wymazane. A Halep może się śmiać

U mężczyzn decyzja ATP zbiegła się akurat z chwilowym - pierwszym z dwóch - wejściem na szczyt Daniiła Miedwiediewa . Jedynie pierwszy z jego trzech ówczesnych tygodni w roli "jedynki" został więc zapisany do klasyfikacji krajów.

270 punktów Agnieszki Radwańskiej. Mogła być pierwszą Polką na szczycie rankingu WTA

W WTA, od wiosny 2022 roku, na szczycie rankingu były wyłącznie Świątek i Aryna Sabalenka. Białorusince udało się wyprzedzić Polkę po zeszłorocznym US Open, ale Iga odbiła tron w WTA Finals w Cancun. Straciła go 21 października tego roku, co było efektem tak jej absencji w azjatyckich turniejach, jak i kar WTA za brak wymaganych sześciu zawodów rangi WTA 500 - Polka podjęła się gry w zaledwie dwóch. I tak Sabalence zleciało już 18 tygodni na rankingowym szczycie, a kolejnych pięć ma jeszcze zagwarantowanych. Zmiana może nastąpić dopiero po Australian Open.