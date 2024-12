Zaskakujący komunikat dla Igi Świątek. Padło ostrzeżenie. Poszło o trenera

Wigilijna kolacja w panującej świątecznej atmosferze, to czas, by zapomnieć o codziennych troskach, obowiązkach i zmartwieniach. Zawodowi sportowcy i takich okolicznościach muszą jednak mieć się na baczności, dbając o odpowiedni trening oraz dietę. Zwłaszcza gdy tuż za rogiem czają się na nich kolejne wyzwania. Tak jak w przypadku Igi Świątek, która już niebawem ponownie pojawi się na korcie, tym razem podczas turnieju United Cup.

- Myślę, że polski zespół jest wspaniały, panuje świetna atmosfera, mamy bardzo dobre doświadczenia ze wspólnej gry. Damy z siebie wszystko. Ostatnio finał wyzwolił w nas sporo emocji, również pozytywnych, pomimo że przegraliśmy. To pierwszy turniej w tym roku, więc nigdy nie wiesz, jaki tenis pokażesz. Trzeba spędzić kilka dni tylko na tym, by odkryć, jak czujesz się na korcie, ale myślę, że oba mecze będą dla nas trudne. Podczas United Cup nie ma łatwych spotkań, zwłaszcza to przeciwko Czechom z Karoliną Muchovą tak się zapowiada. Zawsze toczę z nią świetne boje, zazwyczaj trzysetowe, myślę, że to będzie ekscytujące. Na razie idę jednak krok po kroku, skupiam się na pierwszych treningach - stwierdziła polska tenisistka przed rozpoczęciem imprezy .