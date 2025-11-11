Nie mógł już milczeć o Światek. Taka jest prawda o Polce. "Kiedy ją widzę..."

Pomimo młodego wieku Iga Świątek już osiągnęła bardzo dużo w tenisie, bijąc przy tym kolejne rekordy. Raszynianka zyskała ogromną sympatię na całym świecie jednak nie tylko ze względu na swój talent i kolejne występy na korcie, ale również przez swój sposób bycia.

Fascynacja muzyką Taylor Swift, znany już na całym świecie makaron z truskawkami, czy kolejne występy przed kamerami pokazujące codzienną odmianę Igi Świątek sprawiły, że Polka ma rzeszę oddanych fanów. Okazuje się, że nie jest to jedynie umiejętnie uszyta kreacja, a prawdziwy obraz raszynianki, co potwierdził teraz Andrew Krasny.

Tak została określona Świątek. Wymowna ocena po WTA Finals

Podczas turnieju w Rijadzie, z Amerykaninem porozmawiał "Przegląd Sportowy Onet", który nie omieszkał zapytać o jego zdanie o naszej najlepszej tenisistce. Krasny wypowiada się o Świątek w samych superlatywach.

Paulina Czarnota-Bojarska o ostatnich występach polskich drużyn w LKE. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV

- Zawsze serdeczna, miła i przy tym niesamowicie skupiona. Kiedy ją widzę, najczęściej jest już w tym swoim "tunelu" przedmeczowym, skupiona, ale nadal ciepła i profesjonalna. Bardzo ją podziwiam za to, jak jest zorganizowana i jak silna więź łączy ją z jej zespołem. Widać, że wszystko, co robi, jest bardzo przemyślane - ocenił wiceliderkę światowego rankingu.

Raszynianka w Rijadzie nie miała jednak okazji zabawić zbyt długo. Po tym, jak pokonała w pierwszym meczu WTA Finals Madison Keys 6:1, 6:2, w dwóch kolejnych spotkaniach musiała uznać wyższość rywalek.

Najpierw pokonała ją późniejsza triumfatorka imprezy -Jelena Rybakina 6:3, 1:6, 0:6, a później Polka przegrała w bezpośrednim meczu o awans z Amandą Anisimową 7:6(7:3), 4:6, 2:6.

Tenis. Iga Świątek - najlepsza polska tenisistka Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Iga Świątek wciąż pozostaje wiceliderką rankingu WTA, ale jej przewaga robi się coraz mniejsza Patrick T. Fallon / AFP AFP

Tenis. Iga Świątek - obecna wiceliderka rankingu WTA COREY SIPKIN / AFP AFP