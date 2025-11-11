Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie mógł już milczeć o Światek. Taka jest prawda o Polce. "Kiedy ją widzę..."

Łukasz Olszewski

Iga Świątek ma rzeszę oddanych fanów nie tylko w naszym kraju, ale na całym globie. Wiceliderka światowego rankingu wielokrotnie udowadniała również, że jest nie tylko świetnym sportowcem, ale potrafi też skracać dystans ze swoimi fanami. Teraz mogliśmy się dowiedzieć, jaka jest w momencie, kiedy nie widzą jej kamery i tłumy. Opowiedział o tym Andrew Krasny, który od lat zapowiada największe gwiazdy tenisa. - Kiedy ją widzę, najczęściej jest już w tym swoim "tunelu" przedmeczowym, skupiona, ale nadal ciepła i profesjonalna - wyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Iga Świątek
Iga ŚwiątekNurPhotoGetty Images

Pomimo młodego wieku Iga Świątek już osiągnęła bardzo dużo w tenisie, bijąc przy tym kolejne rekordy. Raszynianka zyskała ogromną sympatię na całym świecie jednak nie tylko ze względu na swój talent i kolejne występy na korcie, ale również przez swój sposób bycia.

Fascynacja muzyką Taylor Swift, znany już na całym świecie makaron z truskawkami, czy kolejne występy przed kamerami pokazujące codzienną odmianę Igi Świątek sprawiły, że Polka ma rzeszę oddanych fanów. Okazuje się, że nie jest to jedynie umiejętnie uszyta kreacja, a prawdziwy obraz raszynianki, co potwierdził teraz Andrew Krasny.

Tak została określona Świątek. Wymowna ocena po WTA Finals

Podczas turnieju w Rijadzie, z Amerykaninem porozmawiał "Przegląd Sportowy Onet", który nie omieszkał zapytać o jego zdanie o naszej najlepszej tenisistce. Krasny wypowiada się o Świątek w samych superlatywach.

- Zawsze serdeczna, miła i przy tym niesamowicie skupiona. Kiedy ją widzę, najczęściej jest już w tym swoim "tunelu" przedmeczowym, skupiona, ale nadal ciepła i profesjonalna. Bardzo ją podziwiam za to, jak jest zorganizowana i jak silna więź łączy ją z jej zespołem. Widać, że wszystko, co robi, jest bardzo przemyślane - ocenił wiceliderkę światowego rankingu.

Raszynianka w Rijadzie nie miała jednak okazji zabawić zbyt długo. Po tym, jak pokonała w pierwszym meczu WTA Finals Madison Keys 6:1, 6:2, w dwóch kolejnych spotkaniach musiała uznać wyższość rywalek.

Najpierw pokonała ją późniejsza triumfatorka imprezy -Jelena Rybakina 6:3, 1:6, 0:6, a później Polka przegrała w bezpośrednim meczu o awans z Amandą Anisimową 7:6(7:3), 4:6, 2:6.

Iga Świątek
Iga Świątek

Tenis. Iga Świątek - najlepsza polska tenisistka
Tenis. Iga Świątek - najlepsza polska tenisistkaTakuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Iga Świątek wciąż pozostaje wiceliderką rankingu WTA, ale jej przewaga robi się coraz mniejsza
Iga Świątek wciąż pozostaje wiceliderką rankingu WTA, ale jej przewaga robi się coraz mniejszaPatrick T. Fallon / AFPAFP
Tenis. Iga Świątek - obecna wiceliderka rankingu WTA
Tenis. Iga Świątek - obecna wiceliderka rankingu WTACOREY SIPKIN / AFPAFP

