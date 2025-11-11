Nie mógł już milczeć o Światek. Taka jest prawda o Polce. "Kiedy ją widzę..."
Iga Świątek ma rzeszę oddanych fanów nie tylko w naszym kraju, ale na całym globie. Wiceliderka światowego rankingu wielokrotnie udowadniała również, że jest nie tylko świetnym sportowcem, ale potrafi też skracać dystans ze swoimi fanami. Teraz mogliśmy się dowiedzieć, jaka jest w momencie, kiedy nie widzą jej kamery i tłumy. Opowiedział o tym Andrew Krasny, który od lat zapowiada największe gwiazdy tenisa. - Kiedy ją widzę, najczęściej jest już w tym swoim "tunelu" przedmeczowym, skupiona, ale nadal ciepła i profesjonalna - wyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".
Pomimo młodego wieku Iga Świątek już osiągnęła bardzo dużo w tenisie, bijąc przy tym kolejne rekordy. Raszynianka zyskała ogromną sympatię na całym świecie jednak nie tylko ze względu na swój talent i kolejne występy na korcie, ale również przez swój sposób bycia.
Fascynacja muzyką Taylor Swift, znany już na całym świecie makaron z truskawkami, czy kolejne występy przed kamerami pokazujące codzienną odmianę Igi Świątek sprawiły, że Polka ma rzeszę oddanych fanów. Okazuje się, że nie jest to jedynie umiejętnie uszyta kreacja, a prawdziwy obraz raszynianki, co potwierdził teraz Andrew Krasny.
Tak została określona Świątek. Wymowna ocena po WTA Finals
Podczas turnieju w Rijadzie, z Amerykaninem porozmawiał "Przegląd Sportowy Onet", który nie omieszkał zapytać o jego zdanie o naszej najlepszej tenisistce. Krasny wypowiada się o Świątek w samych superlatywach.
- Zawsze serdeczna, miła i przy tym niesamowicie skupiona. Kiedy ją widzę, najczęściej jest już w tym swoim "tunelu" przedmeczowym, skupiona, ale nadal ciepła i profesjonalna. Bardzo ją podziwiam za to, jak jest zorganizowana i jak silna więź łączy ją z jej zespołem. Widać, że wszystko, co robi, jest bardzo przemyślane - ocenił wiceliderkę światowego rankingu.
Raszynianka w Rijadzie nie miała jednak okazji zabawić zbyt długo. Po tym, jak pokonała w pierwszym meczu WTA Finals Madison Keys 6:1, 6:2, w dwóch kolejnych spotkaniach musiała uznać wyższość rywalek.
Najpierw pokonała ją późniejsza triumfatorka imprezy -Jelena Rybakina 6:3, 1:6, 0:6, a później Polka przegrała w bezpośrednim meczu o awans z Amandą Anisimową 7:6(7:3), 4:6, 2:6.