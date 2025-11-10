Świątek ogłasza ws. Polski. Jasna wiadomość dla rodaków. To będzie już koniec

Iga Świątek ma za sobą występ na turnieju WTA Finals, który nie potoczył się po jej myśli. Nasze wiceliderka światowego rankingu zaczęła zmagania w Rijadzie od pewnego zwycięstwa w dwóch setach z Madison Keys, ale potem poniosła dotkliwe porażki po trzysetowych bojach z Jeleną Rybakiną i Amandą Anisimovą. W efekcie zmagania zakończyły się dla niej już po fazie grupowej.

- Kiedy robisz wszystko, a to wciąż nie wystarcza, to znaczy, że po prostu musisz poprawić swój tenis. Czułam się dobrze - psychicznie, fizycznie i pod względem gry… więc naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie udało mi się wyjść z grupy - tłumaczyła po przegranej z Amerykanką nasza reprezentantka.

WTA Finals już za nami. Iga Świątek czeka na występ w Polsce

Powrót z WTA Finals wcale nie oznacza jednak, że dla Igi Świątek nastąpił już definitywny koniec sezonu. Ten nadejdzie dopiero za kilka dni w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie nasza druga rakieta świata wystąpi w barwach reprezentacji Polski w kwalifikacjach Billie Jean King Cup.

Z tej okazji 24-latka wysłała do swoich rodaków wiadomość za pośrednictwem Polskiego Związku Tenisowego.

To był bardzo intensywny sezon, ale cieszę się, że ostatnie mecze rozegram w rodzinnym kraju. Atmosfera na pewno będzie świetna, a wsparcie - ogromne. Jestem za nie bardzo wdzięczna, i myślę tu o całym sezonie, bo jeżdżąc po świecie zawsze widzę czerwono-białe flagi na trybunach. Kibice nie zawodzą. Nie mogę się też doczekać spotkania z ekipą. Na pewno damy z siebie wszystko

- Polki zmierzą się z Nową Zelandią (14 listopada, 15.00) oraz Rumunią (16 listopada, 15.00). Wszystkie mecze rundy play-off Billie Jean King Cup składają się z dwóch meczów singlowych i obowiązkowego debla, a tylko najlepsza z trzech rywalizujących w Arenie Gorzów drużyn awansuje do decydującej rundy kwalifikacji - opisuje przebieg nadchodzących zmagań PZT.

Co warte podkreślenia, wizyta w Gorzowie Wielkopolskim może stanowić nie lada gratkę dla fanów Igi Świątek. Będą mogli bowiem nie tylko podziwiać swoją idolkę w akcji, lecz także spotkać ją podczas specjalnej sesji autografowej z udziałem reprezentacji, która odbędzie się 15 listopada przed meczem Nowa Zelandia - Rumunia.

