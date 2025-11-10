17 października zeszłego roku Iga Świątek poinformowała, że miejsce Tomasza Wiktorowskiego, z którym rozeszła się niedługo wcześniej, zajmie Wim Fissette. Trener sław, bo przecież w karierze prowadził m.in. byłe liderki rankingu WTA: Naomi Osakę, Simonę Halep czy Angelique Kerber.

Świątek wtedy nie grała, ominęła turnieje w Korei Południowej i Chinach - wówczas nie znaliśmy jeszcze powodu. Z Belgiem u boku zagrała w WTA Finals w Rijadzie, później bez niego - w finałach BJK Cup w Maladze. I dopiero pod koniec listopada Polka poinformowała, że musi odbyć resztę 30-dniowego zawieszenia, które dostała za pozytywny wynik testu antydopingowego z Cincinnati.

Sezon zaczęła w Sydney - w turnieju United Cup. I choć Fissette nie był kapitanem polskiej drużyny, bo nie mógł, to i tak siedział w boksie Biało-Czerwonych w meczach z udziałem Igi. I później w każdym kolejnym spotkaniu wiceliderki rankingu. Aż do teraz. W piątek to się zmieni, Belga zabraknie w Gorzowie Wlkp. Iga będzie musiała sobie radzić sama, a powód jest oczywisty.

Kilka dni temu w podcaście Dubbelspel ukazała się rozmowa z Wimem Fissettem, nagrana jeszcze przed WTA Finals. Belgijscy dziennikarze pokazywali trenerowi Polki piękne korty znajdujące się za ich plecami i pytali, czy jest możliwe, aby treningi odbywały się właśnie tutaj. A Fissette trochę z żalem mówił, że on rzadko zagląda w rodzinne strony, mimo że ma żonę i dzieci. - Jeżdżę po świecie, choć dzięki technologii dziś mogę codziennie jakiś czas spędzić z dziećmi. A gdy zawodniczka nie gra akurat turnieju i chce gdzieś potrenować, to raczej w swoim kraju. A ja muszę się dostosować - tłumaczył.

Co wskazuje, że raczej trener musi jeździć do Polski, a nie Świątek do Belgii - jeśli zachodzi taka konieczność.

Przez cały sezon Fissette przebywał więc na turniejach z Igą, gdy Polka miała krótkie wakacje, on też miał. Teraz zaś ich drogi się na chwilę rozchodzą, mimo że oboje mają jeszcze plany związane z rywalizacją.

Iga zdecydowała się na występ w reprezentacji Polski w BJK Cup - nasz zespół zagra w piątek i w niedzielę w Gorzowie z Nową Zelandią i Rumunią, stawką będzie awans do przyszłorocznych gier o finały w Shenzhen.

I w teorii Belg mógłby jej towarzyszyć, gdyby nie fakt, że... sam jest związany z reprezentacją. Tyle że swojego kraju, pełni rolę kapitana, taką jaką u nas ma Dawid Celt.

Dziś belgijska federacja potwierdziła, że Fissette spotkał się już ze swoimi kadrowiczkami - a zespół udaje się do Ismaning. Właśnie Niemki, a także Turczynki będą rywalkami zespołu prowadzonego przez Fissette'a. O awans może być o tyle trudniej, że od dłuższego czasu w reprezentacji nie gra najlepsza aktualnie tenisistka z tego kraju - Elise Mertens. A to triumfatorka WTA Finals w deblu, ale też - 20. w rankingu singlowym.

Z nią w składzie Belgia byłaby pewnie faworytem do awansu.

Jedynką w kadrze Belgii będzie więc 28-letnia Greet Minnen (WTA 121), ale coraz lepiej w zawodowym tourze poczyna sobie 21-letnia Hanne Vandenwinkel (WTA 126). Niewiele niżej jest 20-letnia Sofia Costoulas (WTA 152), a skład uzupełniają: niespełna 18-letnia Jelinne Vandromme, tegoroczna mistrzyni US Open juniorek i druga zawodniczka w rankingu ITF oraz deblistka z pierwszej setki WTA: Magali Kempen.

Belgijki zagrają w sobotę z Turcją, a w niedzielę - z Niemcami. Tylko triumfator turnieju, podobnie jak w przypadku Polski, uzyska prawo gry w kwietniu o finały BJK Cup 2026.

Po zmaganiach w reprezentacjach Świątek i Fissette czekają zapewne dłuższe, jak na ich możliwości, urlopy. A na przełomie listopada i grudnia powinniśmy się spodziewać sygnałów o rozpoczęciu kolejnego okresu przygotowawczego.

Pod koniec grudnia Polka zagra w pokazowym turnieju w Chinach, a 2 stycznia 2026 roku oficjalnie United Cup - z udziałem m.in. Igi oraz Huberta Hurkacza.

