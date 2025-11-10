Członkini sztabu Świątek przerwała milczenie. Koniec głośnej współpracy, wyszło na jaw

Mimo że Iga Świątek ma dopiero 24 lata, jej nazwisko już teraz doskonale znane jest na arenie międzynarodowej. Raszynianka to bowiem czołowa tenisistka świata, która przez bardzo długi czas dzierżyła w garści miano "jedynki" rankingu WTA.

Prestiżowe sukcesy sportowe, których Polka ma na swoim koncie naprawdę sporo, bardzo często idą w parze z ogromem przeróżnych propozycji reklamowych. Światowej sławy marki są bowiem skore do nawiązywania współprac z osobami, które pełnią funkcję liderów opinii oraz autorytetów dla milionów ludzi.

Nic zatem dziwnego, że wielu gigantów skłania się w stronę Igi Świątek, która powszechnie darzona jest zaufaniem oraz sympatiom przez fanów sportu z całego świata. Twarz polskiej tenisistki widniała już przy takich hegemonach jak: Rolex, Visa, Oshee czy Oral-B. W roku 2023 Świątek nawiązała również dość głośną współpracę reklamową z gigantem rynku motoryzacyjnego - Prosche.

Świątek zakończyła współpracę z gigantem. "Było to z pewnością wartościowe partnerstwo"

Większość współprac ma jednak ściśle określone ramy czasowe. Tak też było w przypadku umowy między polską tenisistką a niemiecką marką motoryzacyjną. W rozmowie z dziennikarzami portalu "Przegląd Sportowy Onet" menadżerka tenisistki - Alina Sikora - potwierdziła, że przytoczona wyżej umowa już kilka miesięcy temu dobiegła końca, choć niewykluczone, iż nie jest to definitywne zakończenie współpracy.

"Kontrakt Igi z Porsche skończył się w połowie obecnego roku. Było to z pewnością wartościowe partnerstwo, dlatego obie strony są otwarte na rozmowy i kontynuację w przyszłości" - mówi menadżerka polskiej tenisistki.

Porsche to marka, która aktywnie wspiera zmagania tenisistek. Marka ta jest bowiem tytularnym sponsorem turnieju WTA Stuttgart, w którym raszynianka triumfowała dotychczas dwukrotnie. Pierwszy raz sięgnęła po niemiecki tytuł w roku 2022, kiedy to w dość jednostronnym finale pokonałaArynę Sabalenkę 2:0 (6:2, 6:2). Rok później Białorusinka miała szansę na rewanż, lecz ostatecznie to Świątek ponownie cieszyła się smakiem zwycięstwa 2:0 (6:3, 6:4). Za obydwa wymienione triumfy Polka zgarnęła nagrodę pieniężną oraz dwa sportowe samochody, przygotowane przez wymienionego wyżej sponsora tytularnego.

Iga Świątek STR AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek z wygraną w turnieju w Stuttgarcie, 2023 rok THOMAS KIENZLE AFP

