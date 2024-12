Aryna Sabalenka znowu mówi o Idze Świątek. "Nikt na to nie czeka"

Na razie nie będzie kolejnego TikToka z Sabalenką i Świątek. Białorusinka ucina

Zdecydowałyśmy się robić to raz w roku. Czujemy, że wtedy to będzie bardziej wyjątkowe. Szczerze mówiąc, może nikt nie czeka na nasze TikToki (śmiech - red.)

Nagranie z końcówki listopada można obejrzeć poniżej. - Oczywiście ja to wymyśliłam. Pomyślałam sobie, że muszę ją zapytać [...] Podeszłam do niej i powiedziałam: "Iga, mam pomysł". Ona na to: "TikTok?" Ja: "Tak". Odpowiedziała: "Zawsze mnie to męczy, ale spróbujmy". Jej team powiedział mi, że to jej pierwszy TikTok, co zrobiło na mnie wrażenie - mówiła wtedy Sabalenka (cyt. za Eurosport.pl).