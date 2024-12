Iga Świątek szczęśliwa jak nigdy wcześniej. Zdjęcie mówi samo za siebie

Iga Świątek przechodziła trudne chwile

Kiedy sprawa dobiegła końca, odetchnęła z ulgą i w końcu mogła się skupić na trenowaniu z czystą głową . Wówczas jednak sezon tenisowy dobiegał już końca. Nie pozostało jej zatem nic innego, jak udanie się na zasłużone wakacje, podczas których mogła solidnie odpocząć. Tenisistka wybrała się na Malediwy, a później przyleciała na jakiś czas do Polski.

Szczęśliwa jak nigdy dotąd

Wygląda na to, że Iga Świątek zdołała już poukładać sobie w głowie sprawy , które jeszcze niedawno ją dręczyły i dziś nie myśli już o przeszłości, tylko cieszy się życiem.

Jeszcze zanim pojawiła się na korcie w pierwszym meczu w ramach United Cup, spędziła miło czas, m.in. pływając w basenie. Na profilu instagramowym WTA, która współorganizuje turniej, możemy podziwiać dwie fotki - na pierwszej Iga pozuje sama, na drugiej z Mają Chwalińską, która także jest w kadrze. To, co jednak łączy obie fotografie, to szeroki uśmiech Igi, która wydaje się szczęśliwsza jak nigdy wcześniej. I tak trzymać!