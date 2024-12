Regularnie atakował Igę Świątek. Wrócił na kort, spotkał bolesną rzeczywistość

Nazwisko Nicka Kyrgiosa w ostatnich latach w Polsce odmieniane jest przez wiele różnych przypadków. To wszystko związane jest oczywiście ze sprawą dopingową Igi Świątek. Polka pod koniec listopada tego roku poinformowała, że w jej organizmie wykryte zostały śladowe ilości niedozwolonych środków. Za swoje przewinienie nasza gwiazda została ukarana miesięcznym zawieszeniem, co według części tenisowego środowiska było zdecydowanie zbyt łagodne.

Kyrgios wrócił na kort w singlu. Dostał lekcję

W całym tym pojedynku na przestrzeni równo 150 minut zobaczyliśmy ledwie cztery szanse na przełamanie. Żadna z nich nie została jednak wykorzystana, co oczywiście wiązało się z koniecznością rozegrania tie-breaków. Takich zobaczyliśmy aż trzy. Pierwszy był dla Kyrgiosa lekcją, bo przegrał go do dwóch. Wyraźnie z nauk pobranych od młodszego rywala skorzystał, bo drugiego tie-breaka wygrał do czterech. Doszliśmy więc do momentu, w którym trzeci tie-break rozstrzygał o losach meczu. W nim lepszy okazał się Francuz, który oddał ledwie trzy oczka i awansował do kolejnej rundy turnieju ATP 250 w Brisbane.