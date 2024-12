Iga Świątek - Karolina Muchova. O której mecz United Cup? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Iga Świątek zakończyła sezon 2024 jako wiceliderka światowego rankingu WTA, triumfatorka czterech turniejów rangi 1000, zwyciężczyni wielkoszlemowego Rolanda Garrosa oraz brązowa medalistka letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. To była dla niej bez dwóch zdań wymagająca kampania, po której udała się ona na zasłużony urlop. Ten, jak to w życiu sportowców bywa, nie trwał jednak długo.

Mecz Iga Świątek - Karolina Muchova podczas United Cup. O której? Terminarz i plan transmisji

Iga Świątek zagra bowiem z Czeszką Karoliną Muchovą. Do rywalizacji w ramach United Cup dojdzie 1 stycznia ok. godz. 02.00 czasu polskiego. Sympatycy tenisa mogą więc zasiąść do śledzenia spotkania już niedługo po przywitaniu Nowego Roku.