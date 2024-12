To koniec, mistrzyni US Open rezygnuje ze startu. Radykalna decyzja w ostatniej chwili

W 2021 roku Emma Raducanu znalazła się na ustach całego tenisowego świata. Reprezentantka Wielkiej Brytanii dokonała niebywałej sztuki. Wygrała wielkoszlemowy US Open , mimo że rozpoczynała swój start od eliminacji. W decydującym starciu o trofeum pokonała Leylah Fernandez. Od tamtej chwili nie potrafi jednak złapać powtarzalności w swojej grze, by na stałe zagościć w światowej czołówce. Na dodatek ciągle zmaga się z problemami zdrowotnymi.

W poprzedni sezonie Brytyjka miała kilka dobrych momentów. Podczas Wimbledonu dotarła do czwartej rundy, gościła w ćwierćfinałach kilku imprez rangi WTA 500. Wszystko zwieńczyła udanym startem w finałach Pucharu Billie Jean King. W Maladze wygrała wszystkie trzy singlowe starcia, a jej reprezentacja dotarła do półfinału. Wydawało się, że Raducanu wychodzi powoli na prostą i być może w końcu złapie lepszy rytm gry. W przedsezonowych wywiadach sama wspominała, że w końcu czuje się w pełni gotowa do rywalizacji na najwyższym poziomie. Wszystko zweryfikował jednak pierwszy start w nowej kampanii, a raczej jego brak. Zrezygnowała z gry tuż przed pierwszym meczem z Robin Montgomery.