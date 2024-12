Prezydent RP Andrzej Duda decyzję dotyczącą nowelizacji ustawy o sporcie podjął tuż przed Bożym Narodzeniem - w poniedziałek 23 grudnia. Postanowił wówczas skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego . Jego wątpliwości wzbudził sposób w jaki - zgodnie z jej zapisami - wybierana miała być część nowych członków zarządów polskich związków sportowych oraz kary, jakie miały być wymierzane za działania niezgodne z nowymi przepisami.

Na decyzję Andrzeja Dudy w ostrych słowach zareagował minister sportu i turystyki - Sławomir Nitras , oskarżając głowę państwa o działanie w interesie przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Radosława Piesiewicza. - - Pan prezydent konsultował swoją decyzję tylko z panem Piesiewiczem. Z nikim innym. Pan prezydent nie konsultował ze mną tej ustawy. Ale co gorsza, nie konsultował tej ustawy i swojej odmowy z tymi paniami, które się zaangażowały w ten projekt, z jego ambasadorkami. Nie konsultował tego z Justyną Kowalczyk, nie konsultował tego z Magdą Linette, z Joanną Wołosz, z Katarzyną Zillmann. To są wszystko wybitne sportsmenki. Najwybitniejsze polskie zawodniczki. (...) Dla mnie to jest szczególnie bolesne - mówił podczas konferencji prasowej szef resortu w rządzie Donalda Tuska.