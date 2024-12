Przestój Sabalenki w pierwszym secie. Problemy Aryny w meczu otwierającym jej sezon

Białorusinka rozpoczęła mecz jak na liderkę rankingu przystało. Najpierw utrzymała własne podanie do zera, a później przełamała przeciwniczkę. Pierwsze problemy pojawiły się w trzecim gemie, gdy Zarazua otrzymała break point powrotny, ale wówczas Sabalenka zdołała wyjść z opresji. To był jednak sygnał wobec tego, co ma nadejść. W następnych minutach Renata wygrała aż 10 akcji z rzędu . Przy sporej liczbie nie musiała zbyt wiele robić, bowiem Aryna sama popełniała błędy, z których słynęła kilka lat temu. Ze stanu 3:0 dla tenisistki z Mińska zrobiło się 3:3.

Liderka rankingu miała spory problem, by pójść za ciosem. Już na starcie kolejnej odsłony pojedynku musiała bronić dwóch break pointów. Ostatecznie nie dopuściła jednak do sytuacji, by to przeciwniczka znalazła się na prowadzeniu. I to dodało rozpędu tenisistce z Mińska. Zaczęła seryjnie kolekcjonować gemy, a rywalka stawała się coraz bardziej bezradna. Białorusinka wróciła do poziomu wysokiego poziomu koncentracji, robiła zdecydowanie mniej błędów. To zaowocowało zwycięstwem Aryny 6:4, 6:0. O ćwierćfinał WTA 500 w Brisbane powalczy ze swoją dobrą znajomą - Julią Putincewą. Ich ostatni bezpośredni pojedynek przyniósł sporo kłopotów Białorusince, ale ostatecznie odrobiła w nim straty.