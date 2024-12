Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła swój udział w obecnej edycji turnieju United Cup. W poprzedniej "Biało-Czerwoni" dotarli aż do samego finału, w którym ulegli Niemcom. Teraz drogę do ponownej walki o tytuł nasza kadra rozpoczęła od zwycięstwa 2:1 nad Norwegią.

Starcie z ekipą ze Skandynawii udanie rozpoczęła Iga Świątek, wygrywając swój mecz singlowy. Wyższość wiceliderki rankingu WTA musiała uznać Malene Helgo, która zdołała ugrać zaledwie jednego gema, przegrywając w zaledwie 62 minuty 1:6, 0:6. Ich rozgrywka udowodniła, że przepaść, jaka dzieli obie tenisistki w światowym zestawieniu nie jest przypadkowa - reprezentantka Norwegii zajmuje z nim aktualnie dopiero 404. lokatę. Był to jednak dopiero początek wielkich emocji. Reklama

Później do akcji wkroczył Hubert Hurkacz, który poległ w spotkaniu z Casperem Ruudem. O wszystkim zdecydował więc mikst, w którym Polskę reprezentowali Iga Świątek i Jan Zieliński, a Norwegię Ulrikke Eikeri i Casper Ruud. W trzysetowym boju górą był nasz duet, pieczętując tym samym cenny triumf reprezentacji Polski .

- To wciąż stary rok, więc cieszę się, że udało się go zakończyć w taki sposób. To był świetny sezon. Gra w mikście teraz to na pewno świetna przygoda. To nic nowego, ale mimo wszystko to nie zdarza się często w moim przypadku. Cieszę się więc, że mogła zagrać z Janem. Mecz był zacięty, ale jestem szczęśliwa, że udało się go zakończyć wygraną Polski - powiedziała tuż po meczu w wywiadzie z Jeleną Dokić uradowana Iga Świątek .

Tenis. Iga Świątek szeptała na ucho Caspera Ruuda. Polka zdradziła, co mu powiedziała

Później polska tenisistka zabrała jeszcze głos podczas pomeczowej konferencji prasowej. Obecni podczas niej dziennikarze zwrócili uwagę na to, że tuż po zakończeniu spotkania Casper Ruud podszedł do siatki, by podziękować rywalom za wspólny pojedynek, a następnie wdał się z nimi w dłuższą dyskusję. Kamery rzeczywiście pokazały, że między Polakami, a Norwegiem doszło do wymiany zdań, a Iga Świątek wyszeptała mu coś nawet do ucha. Podczas konferencji wiceliderka rankingu WTA wyjawiła, jakie słowa padły z jej ust. Reklama

Powiedziałam, że zabawnie było mierzyć się z jego forhendem, ponieważ - wiecie - uwielbiam jego forhend. Tak, po prostu to powiedziałam ~ wyjawiła Iga Świątek

Głos w tej sprawie zabrał także Jan Zieliński. - Chodziło głównie o jakość meczu, który rozegraliśmy. To Casper podszedł. Nie słyszałem, co Iga mówiła do niego. Ale Casper powiedział mi, że to było spotkanie na wysokim poziomie, o którego wyniku przesądziło kilka piłek, które przeszły po siatce. Narzekał kilkukrotnie na siatkę. Myślał, że zagrał winnera, a piłka się od niej odbijała - powiedział.

Przyznał przy tym, że obie strony podczas rozmowy wymieniły się pozytywnymi komentarzami na swój temat. - Znamy się z touru już od kilku lat. Były więc tylko pozytywy - podkreślił nasz reprezentant.

Reklama I. Swiatek J. Zielinski - U. Eikeri C. Ruud. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / KENA BETANCUR / AFP / AFP

Iga Świątek / AFP