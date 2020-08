Andrzej Borowczyk dla Interii: Kubica i Schumacher w jednym zespole? Wideo WIDEO |

Co do przyszłego roku i ewentualnych startów Roberta Kubicy w Formule 1 to jest jeden wielki znak zapytania. Dla nas idealnym układem marzenie byłby start w jednym zespole Roberta Kubicy i Micka Schumachera - mówi w w rozmowie z Interią ekspert Polsatu Sport Andrzej Borowczyk.