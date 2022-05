Robert Kubica o F1: Szkoda, że nie jest mi dane jeździć więcej. WIDEO WIDEO |

Z Robertem Kubicą rozmawialiśmy podczas kongresu Impact'22 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. - Mam już swoje lata, mam też doświadczenie, więc priorytety się zmieniają. Nie chcę już tak ryzykować, gdy wsiadam do bolidu co 2-3 miesiące – mówi Robert Kubica o swojej tegorocznej obecności w Formule 1. I porównuje to do występów tenisistów. – Jakbyśmy dali mu rakietę co trzy miesiące i niech od razu gra finał wielkoszlemowy przeciwko najlepszym tenisistom – twierdzi Kubica, zapewniając jednocześnie polskich kibiców, że go jeszcze w F1 zobaczą.