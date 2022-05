Robert Kubica: Zmieniły się możliwości, uczyłem się wyścigów na trybunach. WIDEO WIDEO |

Z Robertem Kubicą rozmawialiśmy podczas kongresu Impact'22 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nasz jedyny kierowca w Formule 1 mówił, jak istotne jest doświadczenie, ale jak zupełne inne możliwości mają młodzi kierowcy, którzy wchodzą do rywalizacji w wyścigach. Sam przyznaje jednak, że ma to swoje plusy i minusy. On w wieku 13 lat podpatrywał kierowców z trybun i szukał własnej ścieżki rozwoju. Dzisiaj młodzież w symulatorach ma wszystko podane na tacy, ale może to ograniczać zdolność do myślenia.