Grzegorz Jędrzejewski dla Interii: Kubicy pociąg już odjechał. Wideo WIDEO |

To, że Kubica jest w stawce i jest w stanie rozwijać auta, to jest super praca. Fajnie, że jest doceniany przez szefostwo ekipy. Co do jego ewentualnych jednak startów w Formule 1 w przyszłym sezonie, to są inni młodzi zawodnicy. Oni czekają na swoje miejsce w Alfie Romo Racing Orlen - mówi Interii ekspert Polsatu Sport Grzegorz Jędrzejewski. Transmisja niedzielnych zawodów Formuły 1 w Polsacie Sport.