Robert Kubica: DTM jest zbliżony poziomem do Formuły 1. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To już oficjalna wiadomość. Robert Kubica wystartuje w tym roku w serii DTM, w której ścigać się będzie samochodem BMW. - Uważam, że to prestiżowa seria, która poziomem zbliżona jest do Formuły 1 - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Robert Kubica.