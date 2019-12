Robert Kubica dla Interii: Nie wiedziałem dlaczego tak się dzieje. Wideo WIDEO |

- Nie mam żalu do Williamsa. Jeśli chodzi o moją porażkę w kwalifikacjach z George Russelem 0:21 to w niektórych z nich byłem blisko, a w niektórych ekstremalnie daleko. To co było dla mnie najtrudniejsze do zaakceptowania to fakt, że nie wiedziałem dlaczego było czasami aż tak źle - mówi w wywiadzie dla Interii Robert Kubica.