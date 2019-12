Robert Kubica dla Interii: Odnalazłem się w tym świecie. Wideo WIDEO |

- Rok spędzony za bolidem Formuły 1 nie jest na pewno rokiem straconym, choć nie dał mi oczekiwanych rezultatów. To było skomplikowane dwanaście miesięcy. Myślę, że moja jazda była dużo lepsza niż to co pokazują wyniki - mówi w rozmowie z reporterem Interii Robert Kubica.