F1. Robert Kubica po GP USA: "Mieliśmy awarię hydrauliki" (ELEVEN SPORTS). WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Robert Kubica nie ukończył Grand Prix Stanów Zjednoczonych. W bolidzie Polaka doszło do wycieku, przez co musiał on przerwać jazdę po 30 okrążeniach.