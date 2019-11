F1. Robert Kubica przed GP USA (ELEVEN SPORTS). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Na położonym niedaleko miasta Austin w Teksasie torze Circuit of the Americas odbędzie się kolejne GP F1. Obecnie panują tak niższe temperatury, więc dla kierowców i zespołów będzie to niemałe wyzwanie. Jak na weekendowe zmagania zapatruje sie Robert Kubica?