Formuła 1. Grzegorz Gac o Grand Prix Węgier. Wideo WIDEO |

- Pościg Hamiltona za Verstappenem przejdzie do historii, a ludzie odpowiedzialni za strategię w Mercedesie powinni dostać coś w rodzaju Nagrody Nobla za to, co zrobili - skomentował wyścig o Grand Prix Węgier ekspert Interii Grzegorz Gac. Na słynnym torze Hungaroring wygrał Lewis Hamilton, który trzy okrążenia przed końcem wyprzedził Maksa Verstappena.