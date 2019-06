F1. Robert Kubica o porównaniu do George'a Russella (WYWIAD ELEVEN SPORTS). Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Nie mam co się porównywać do innych ludzi. Najważniejsze, żebym ja miał dobre odczucia" - mówi Robert Kubica o porównaniu go do George'a Russella.