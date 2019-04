Kubica o testach w Bahrajnie. Co było nie tak? (ELEVEN SPORTS). WIDEO

Początek sezonu dla Robert Kubica i całego teamu Williamsa nie jest najlepszy. Polak w pierwszych dwóch wyścigach zajął ostatnie miejsca. Jego bolid wciąż pozostawia wiele do życzenia. Co po weekendzie w Bahrajnie ma do powiedzenia polski kierowca?