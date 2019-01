Jakub Przygoński: Cała Polska cieszy się z powrotu Roberta Kubicy. Wideo

- Cała Polska cieszy się z powrotu Roberta Kubicy, ja też walczyłbym o swoje, jak on. To jest pasja, bez niej nie byłoby powrotu, ale też nie byłoby dobrych wyników. Robert to doświadczony sportowiec, wie dokładnie, co może - komplementował kolegę z teamu Orlen Jakub Przygoński, kierowca rajdowy.