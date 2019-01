Robert Kubica: To nie były łatwe lata. Wideo

- Czeka mnie bardzo trudne zadanie. Chodzi nie tylko o wyniki, ale też o pracę z zespołem. W F1 wszystko dziej się dynamicznie. Osiem lat przerwy mi nie pomaga, ale doświadczenie też robi swoje. To daje mi spokój. To osiem lat przerwy nie było wcale łatwe - tłumaczył w Warszawie Robert Kubica, który w marcu wróci do ścigania w Formule 1.