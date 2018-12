Robert Kubica: Powrót do królowej motorsportu nie należy do łatwych.

"Sądzę, że samemu sobie nic nie muszę udowadniać, jednak przerwa od startów nie ułatwia mu zadania. Powrotów do ścigania się w królowej motorsportu z najlepszymi kierowcami świata na pewno nie należy do łatwych” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM kierowca wyścigowy Robert Kubica o swoim powrocie do Formuły 1. „Oczywiście w tym roku pełniłem rolę kierowcy rezerwowego, rozwojowego, testowego, trochę tym bolidem nowej generacji jeździłem, ale jednak wyścigi to trochę inna niż jeżdżenie okrążeń na testach” – dodał. Pytany o sceptycznej wypowiedzi Vettela, który stwierdził, że Kubica jest za stary na powrót, Polak odpowiedział: „Jeśli chodzi o kierowców-rywali, no to jest normalne, że rywalizacja jest duża. Chociaż tak naprawdę można mówić, że Vettel nie jest dużo młodszy od mnie, chociaż parę lat ma mniej. Z drugiej strony jest bardzo dużo młodych kierowców, którzy wchodzą do Formuły 1. Na przykład mój partner zespołowy” – mówił gość Marcina Zaborskiego.