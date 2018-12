F1: Były sternik Force India ma poważne problemy. Wideo

Vijay Mallya, biznesmen rodem z Indii i były właściciel Force India - ekipy z Formuły 1 - ma poważne problemy z prawem. Mieszkający w Wielkiej Brytanii Mallya został oskarżony o doprowadzenie do upadku linii lotniczych Kingfisher Airlines, na których krachu miał zarobić setki tysięcy funtów. Mallya, właściciel linii, mógł zdefraudować pieniądze, które do nich należały. Władze Indii domagają się ekstradycji, bo chcą postawić milionera i playboya przed sądem. Tuż po wyjściu z sądu Hindus zapowiedział apelację i walkę o uniknięcie ekstradycji. Tymczasem zespół Force India we wrześniu odkupił od Vijaya Mallyi milioner Lawrcence Stroll i od sezonu 2019 team będzie nazywać się Racing Point.