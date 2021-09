To, że Russell dołączy do Mercedesa, nie było tajemnicą. Pozostawało tylko czekać na oficjalny komunikat, który pojawił się we wtorek przed południem.



Russell to uczestnik programu Mercedesa dla młodych kierowców, który od 2019 roku ściga się w Formule 1 w zespole Williamsa. Jego partnerem w sezonie 2019 roku był Robert Kubica - obecnie rezerwowy kierowca Alfa Romeo Racing Orlen.



To właśnie w Alfie Romeo będzie jeździł od przyszłego roku dotychczasowy drugi kierowca Mercedesa Valtteri Bottas , który zwolnił fotel kierowcy dla Russella.



Kluczowe decyzja zapadają także w pozostałych zespołach. Francuz Pierre Gasly oraz Japończyk Yuki Tsunoda będą w dalszym ciągu bronić barw teamu Alpha Tauri w przyszłym sezonie mistrzostw świata F1 - ogłosił we wtorek zespół, którego właścicielem jest Red Bull.

TB