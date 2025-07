Włoszka wytknęła to polskim siatkarkom. Szczera opinia po siatkarskim nokaucie

"Jestem szczęśliwa, ponieważ rozegrałyśmy naprawdę dobre spotkanie. Podbiłyśmy dużo piłek, dobrze spisywałyśmy się w polu zagrywki. Do tego nasz system blok-obrona funkcjonował bardzo dobrze. Naciskałyśmy na Polki od początku spotkania. W pewnym momencie one natomiast przestały to robić. Może to sprawiło, że różnica między zespołami była tak duża. Uważam jednak, że Polska to naprawdę dobra drużyna, może w przyszłości osiągnąć wiele sukcesów" - przekonuje włoska siatkarka.