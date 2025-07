Nowy król bieżni. 16-latek pobił rekord świata. "Kosmiczny wynik"

Sorato Shumizu urodził się 8 lutego 2009 roku, a więc ma skończone 16 lat. W Japonii wiedzą, że to talent czystej wody. Do tej pory jego najlepszy wynik w biegu na 100 metrów wynosił 10.19 s. Teraz pobił swój rekord życiowy i podczas międzyszkolnych zawodów Inter High School Championships osiągnął imponujący wynik - 10.00 s. Taki rezultat jest rekordem świata w biegu na 100 metrów w kategorii do lat 18. Poprzedni najlepszy wynik na świecie ustanowiony został w 2023 roku i wynosił 10.06 s.