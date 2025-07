Hiszpanie zdecydowali. Taki los czeka Lewandowskiego i Szczęsnego. W tle debiuty nowych gwiazd

Obecnie FC Barcelona jest na etapie przygotowywania się do nadchodzącego sezonu 2025/2026. W ramach ów przygotowań klub ze stolicy Katalonii wybrał się na azjatyckie tournee, aby rozegrać trzy sparingowe spotkania. Pierwsze z nich odbędzie się już 27 lipca, kiedy to "Blaugrana" zmierzy się z japońskim zespołem Vissel Kobe, do którego niegdyś dołączył legendarny Andres Iniesta .

Mecz towarzyski będzie idealną okazją dla Hansiego Flicka, do przetestowania różnych wariantów taktycznych. Kibiców z kraju nad Wisłą zapewne najbardziej ciekawi jednak fakt, czy we wspomnianym spotkaniu będziemy mogli uświadczyć obecności Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego. Co prawda nie otrzymaliśmy oficjalnych doniesień odnośnie do składu ekipy z Katalonii, jednak hiszpańskie media podały pewien dość optymalny wariant.