Jagiellonia - Widzew. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Dzisiaj Jagiellonia ponownie zagra przed własną publicznością, a jej rywalem będzie Widzew Łódź. "Widzewiacy" bez wątpienia są najaktywniejszym klubem w Polsce na rynku transferowym. Tego lata do Widzewa dołączyło aż 12 piłkarzy, a według portalu Transfermarkt na transfery wydano około 3,33 miliona euro. To stawia klub z Łodzi jako jednego z faworytów do walki o europejskie puchary. Zawodnicy Zeljko Sopicia dobrze zaprezentowali się na inaugurację sezonu, skromnie, bo 1:0 pokonując Zagłębie Lubin.