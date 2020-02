Zespół Williamsa w oficjalnym komunikacie potwierdził, że rezerwowym kierowcą Williamsa w nadchodzącym sezonie będzie 24-letni Jack Aitken. Brytyjczyk ma za sobą bardzo udany sezon w Formule 2.

Na zapleczu królewskiej serii wyścigowej Aitken wygrał trzy wyścigi dla zespołu Campos Racing (były to pierwsze zwycięstwa w serii), co pozwoliło mu zająć piąte miejsce w klasyfikacji.

Wcześniej, co podkreśla zespół Williamsa, urodzony w Londynie sportowiec był podwójnym mistrzem Formuły Renault i zajął drugie miejsce w GP3 w 2017 roku. Przez ostatnie dwa sezonu Aitken równolegle był kierowcą rezerwowym i testowym w zespole Renault F1, zdobywając doświadczenie m.in. na torze.

- To wielki zaszczyt dołączyć do ROKiT Williams Racing jako rezerwowy kierowca na sezon 2020. Williams to zespół o silnym dziedzictwie i długiej tradycji. Nie mogę się doczekać bezpośredniego przyczynienia się do ich rozwoju poprzez moją pracę w symulatorze i prace testowe - powiedział Aitken.



W roli kierowcy rezerwowego Williamsa 24-latek weźmie udział we wszystkich weekendach Grand Prix w ciągu roku. Brytyjczyk ma być w odwodzie, jeśli zajdzie konieczność zastąpienia jednego z kierowców wyścigowych. Przypomnijmy, że dwa bolidy będą należały do George'a Russella i Nicholasa Latifiego.

- Z dotychczasowych osiągnięć Jacka wynika, że jest młodym kierowcą i ma przed sobą wspaniałą karierę", powiedziała Claire Williams, zastępca dyrektora zespołu. - Uważamy, że ma on odpowiednie kwalifikacje, aby zajmować najwyższe miejsca w tym sporcie. Jack udowodnił swoje umiejętności w Formule 2 i GP3, a my czekamy na to, co uda mu się osiągnąć jako oficjalny kierowca rezerwowy zespołu.

