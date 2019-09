Formuła 1 nabiera rozpędu po wakacyjnej przerwie. Elita kierowców wyścigowych przeniosła się z Belgii do Włoch, gdzie na legendarnym torze Monza toczyć się będzie walka o punkty w mistrzostwach świata. - Weekend w "Świątyni Prędkości" będzie dla nas trudny - mówi kierowca Williamsa George Russell.

Monza to tor znany i lubiany przez kierowców. Bardzo dobre wspomnienia z tego obiektu mają obaj kierowcy Williamsa - Russell i Robert Kubica. To tutaj Polak zadebiutował w jednomiejscowych wyścigach. Tutaj też stanął po raz pierwszy na podium w F1. Miało to miejsce w 2006 roku. Russell odnosił na Monzy sukcesy w GP3 i Formule 2.



Na Monzy kierowcy mogą jechać bardzo szybko i dlatego tor nazywany jest "Świątynią Prędkości". "Trzeba też gwałtownie hamować na kilku zakrętach, zwłaszcza w pierwszym sektorze" - mówił Kubica.



Ze strony stajni z Grove nie należy się spodziewać przełomu, o czym mówi bez ogródek Russell. "Myślę, że będzie to dla nas trudny weekend, biorąc pod uwagę nasze wyniki w Belgii. Niemniej dołożymy wszelkich starań, aby wypaść jak najlepiej" - zaznaczył Brytyjczyk.

Russell jeszcze w tym sezonie nie zdobył ani jednego punktu. Kubica ma na swoim koncie zaledwie jedno "oczko". Polak wykorzystał sprzyjające okoliczności podczas Grand Prix Niemiec. O kolejną zdobycz będzie jednak niezwykle trudno. W dalszym ciągu bolidy Williamsa mają dużą stratę do rywali.



"Układ toru wymusza ustawienia niskiej siły docisku i oznacza, że kierowcy potrzebują czasu, żeby przyzwyczaić się do dłuższych dróg hamowania i ogólnie słabszej przyczepności. Wyprzedzanie na Monzy jest stosunkowo łatwe i dlatego kwalifikacje mają mniejsze znaczenie. Bardzo ważne natomiast jest zarządzanie oponami. Na tym głównie skupimy się podczas piątkowych treningów. Pirelli przygotowało taki sam zestaw opon jak na Hungaroring. Ciekawe jak zachowają się na tym wymagającym torze" - stwierdził starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson na oficjalnej stronie zespołu.

RK



Program Grand Prix Włoch:

6.09 (piątek)

11.00 - pierwszy trening

15.00 - drugi trening



7.09 (sobota)

12.00 - trzeci trening

15.00 - kwalifikacje



8.09 (niedziela)

15.10 - wyścig