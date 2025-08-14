Magda Linette bryluje podczas tegorocznych zmagań w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Poznanianka rozpoczęła udane występy od zwycięstwa w deblu. Razem z Clarą Tauson pokonały parę Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls 4:6, 6:2, 10-7. Dzień później 33-latka odniosła wygraną w singlu. Po tym, jak okazała się lepsza w tie-breaku pierwszego seta w meczu z Rebeccą Sramkovą, później nasza reprezentantka zdominowała rywalizację na korcie i triumfowała 7:6(4), 6:0.

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego Linette rozpoczęła swoją batalię w trzeciej rundzie gry pojedynczej z Jessicą Pegulą. Premierową odsłonę Magda znów wygrała po tie-breaku, z kolei drugi set należał do Amerykanki. Potem wstrzymano pojedynek ze względu na złe warunki atmosferyczne. Panie wróciły na kort dopiero po kilkunastu godzinach. W decuydującej partii lepsza okazała się Polka. Ostatecznie 40. aktualnie tenisistka rankingu wygrała całe spotkanie 7:6(5), 3:6, 6:3 i zameldowała się w 1/8 finału singla.

Tam Linette mogła się w teorii spotkać ze swoją deblową partnerką, czyli Tauson. Dunka toczyła bój o awans z Weroniką Kudiermietową. Dunka była o krok od wygranej, prowadziła już 3-0 w tie-breaku drugiego seta. Wtedy nastąpił jednak zwrot akcji. Na dodatek w decydującej odsłonie zawodniczka ze Skandynawii zaczęła narzekać na problemy zdrowotne, kilkukrotnie zobaczyliśmy na korcie fizjo. 22-latka miała problem w okolicach dolnego odcinka pleców, coraz gorzej się poruszała. Gdy Rosjanka prowadziła 5:3 w trzeciej partii, doszło do prawie trzygodzinnej przerwy z powodu deszczu. Po powrocie na arenę mistrzyni tegorocznego Wimbledonu 2025 dopięła swego i wygrała cały mecz 3:6, 7:6(4), 6:4. W związku z tym to Weronika będzie rywalką Magdy w starciu o ćwierćfinał gry pojedynczej.

WTA Cincinnati: Magda Linette i Clara Tauson wycofały się z debla. Oddały mecz walkowerem

W teorii poznanianka miała jeszcze wyjść na kort podczas środowych zmagań czasu lokalnego, by razem z Clarą walczyć o awans do najlepszej "8" w deblu. W roli przeciwniczek występowały turniejowe "1" - Sara Errani i Jasmine Paolini. Około 40 minut po północy dotarł jednak komunikat, że do spotkania nie dojdzie. Linette oraz Tauson oddały mecz walkowerem. Oficjalnym powodem rezygnacji były problemy zdrowotne Dunki. W związku z tym Włoszki bez gry zameldowały się w dalszej fazie debla.

To oznacza, że nasza reprezentantka może się już skupić wyłącznie na rywalizacji w singlu. Znamy już termin starcia Magda Linette - Weronika Kudiermietowa o ćwierćfinał w grze pojedynczej. Panie rozegrają swoje spotkanie w nocy z czwartku na piątek, nie przed godz. 1:00 czasu polskiego. Rywalizacja odbędzie się na korcie centralnym. Przed poznanianką otworzyła się szansa na znakomity wynik. Zwyciężczyni polsko-rosyjskiej batalii powalczy o półfinał z Ellą Seidel lub Varvarą Grachevą.

